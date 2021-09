Xinhua Silk Road: Empresa chinesa Zoomlion acelera o desenvolvimento do aglomerado de maquinários com a construção do parque industrial em pleno vapor

PEQUIM, 20 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- O projeto "smart industry city" da Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd (000157.SZ; 01157.HK), sediada em Hunan, decolou com força total com o início da construção do prédio da sede, do parque de manufatura de guidastes para engenharia, do parque de maquinários de bombeamento de concreto e do parque de maquinários para trabalhos em altura.