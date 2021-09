Xinhua Silk Road: China Zoomlion beschleunigt die Entwicklung des Maschinenclusters mit dem Aufbau eines Fertigungsparks in vollem Gange

PEKING, 20. September 2021 /PRNewswire/ -- Das "Smart Industry City"-Projekt der in Hunan ansässigen Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (000157.SZ; 01157.HK) hat am Freitag mit dem Bau des Hauptgebäudes, des Parks für die Herstellung von Kranmaschinen, des Parks für Betonpumpen und des Parks für Hubarbeitsbühnen den Startschuss für den Bau gegeben.

Mit dem Ziel, ein globales Baumaschinencluster zu schaffen, wird erwartet, dass das Projekt der intelligenten Industriestadt einen jährlichen Produktionswert von etwa 100 Milliarden Yuan generiert, sobald es in Betrieb ist.