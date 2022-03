Xinhua Silk Road : Exportation de 800 autobus au gaz naturel d'Ankai au Mexique

Compte tenu de la demande du marché au Mexique, Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. a créé des dizaines de caractéristiques personnalisées pour répondre aux besoins spéciaux des exploitants d'autobus à Monterrey. De plus, les autobus sont équipés de configurations intelligentes comme le Wi-Fi embarqué et le système de surveillance intelligent.

Afin d'assurer la livraison de la commande d'exportation, Ankai a déployé de grands efforts pour garantir la production efficace et de haute qualité d'autobus dans le contexte de la prévention et du contrôle stables de la pandémie de COVID-19.

Avec l'exportation de ces 800 autobus, Ankai devrait devenir la marque chinoise d'autobus avec le plus grand nombre de véhicules au Mexique. Depuis son entrée sur le marché mexicain en 2017, Ankai a acquis une bonne réputation dans le pays en adhérant à son exploitation stable et fiable et à sa garantie de service après-vente.

En tant que fabricant professionnel d'autobus et de pièces automobiles sous l'égide d'Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd., Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. a exporté ses produits dans près de 100 pays et régions du monde.

