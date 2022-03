Xinhua Silk Road: 800 autobuses de gas natural de Ankai exportados a México

Teniendo en cuenta la demanda del mercado en México, Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. ha realizado docenas de características personalizadas para satisfacer las necesidades especiales de los operadores de autobuses en Monterrey. Además, los autobuses están equipados con configuraciones inteligentes como Wi-Fi a bordo y sistema de control inteligente.

Para asegurar la entrega exitosa del pedido de exportación, Ankai ha hecho grandes esfuerzos para garantizar la producción de autobuses de alta calidad y eficiente bajo la premisa de la prevención y el control estable de la epidemia de COVID-19.

Con la exportación de estos 800 autobuses, se espera que Ankai se convierta en la marca de autobuses china con mayor número de vehículos en México. Desde su entrada en el mercado mexicano en 2017, Ankai se ha ganado una buena reputación en el país al adherirse a su operación de producto estable y fiable y a la garantía de servicio posventa.

Como fabricante profesional de autobuses y repuestos bajo Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd., Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. ha exportado sus productos a casi 100 países y regiones de todo el mundo.

