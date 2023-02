Xinhua Silk Road: exposição sobre porcelana Dehua instiga a febre da cerâmica na Malásia

PEQUIM, 14 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Uma exposição com cerâmica Dehua foi realizada no sábado, no Sunway Pyramid Shopping Center em Selangor, Malásia, atraindo muitos malaios para explorar o charme único dos produtos de porcelana Dehua.

Cerca de 35 empresas de cerâmica com sede em Dehua expuseram produtos de porcelana branca de alta qualidade, incluindo porcelana de arte mestre, porcelana doméstica de uso diário, e porcelana artesanal de exportação, demonstrando o rico patrimônio cultural e as habilidades requintadas da cerâmica Dehua de forma geral.

Fang Junqin (4º D), representante do Condado de Dehua, em Chincheu, província de Fujian, no sudeste da China, posa para uma foto em grupo com convidados em uma exposição apresentando a cerâmica Dehua, que começa no sábado no Sunway Pyramid Shopping Center em Selangor, Malásia. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

A porcelana Dehua é um tipo de porcelana branca chinesa feita no condado de Dehua, na cidade de Quanzhou, província de Fujian, a sudeste da China. A simples porcelana branca criada lá foi apelidada de "Blanc de Chine" ("branca da China") pelos franceses e ganhou fama mundial.

Em 2022, o valor de produção da cerâmica Dehua ultrapassou 50 bilhões de yuans, disse Fang Junqin, chefe do Condado de Dehua.

A indústria da Porcelana no condado de Dehua não é apenas um setor líder, mas de subsistência também. Há mais de quatro mil empresas de cerâmica. Entre as 356 mil pessoas do condado, uma em cada três está envolvida em trabalhos relacionados à cerâmica, conforme apresentado por Fang.

Neste ano, Dehua iniciará a implementação de um novo plano de ação de cinco anos para o desenvolvimento de alta qualidade do setor de porcelana, e se esforçará para transformar a porcelana Dehua em um cluster de cem bilhões até 2027, ressaltou Fang.

Com a vigência da Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP), Fang também destacou que a exportação de porcelana Dehua para países do Sudeste Asiático cresceu rapidamente. De janeiro a setembro de 2022, Dehua exportou 5,77 milhões de dólares americanos de produtos de porcelana à Malásia, aumentando 324,29% em relação ao ano anterior.

Segundo Fang, a Malásia é vista como "tradutora" e "catalisadora" para que a porcelana Dehua entre no mercado internacional.

FONTE Xinhua Silk Road

