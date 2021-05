Xinhua Silk Road: fábrica de guindastes de torre inteligentes da Zoomlion na China Central entra em operação

Junto com a operação da fábrica, a Zoomlion formou um padrão de produção caracterizado por uma planta inteligente, duas oficinas "lighthouse" ou, em outras palavras, as oficinas mais avançadas do mundo, três armazéns estereoscópicos inteligentes e quatro linhas de produção não tripuladas, marcando um passo adiante em seu caminho para a fabricação abrangente e inteligente.

Atualmente, a empresa é capaz de produzir guindastes de torre de séries completas com tamanhos variando de 63 toneladas métricas para 20.000 toneladas métricas. A cada 18 minutos, um guindaste de torre sai de sua linha de montagem, marcando uma velocidade que se destaca entre as de seus pares nacionais e globais.

Até o momento, a Zoomlion fabricou mais de 150.000 guindastes de torre para permitir projetos de construção em todo o mundo e possui a maior parcela deste mercado há anos.

Tang Shaofang, vice-presidente da Zoomlion, afirmou que a fábrica inteligente situada na cidade de Changde concluiu uma atualização abrangente, digital e verde e realizou a produção de guindastes de torre com tamanhos e qualidade de classe mundial.

Na segunda-feira, a empresa realizou uma cerimônia de entrega dos maiores guindastes de torre giratória do mundo usados para içamento de turbinas eólicas, com a identificação LW2340-180, um produto com uma carga nominal de elevação máxima de 180 toneladas, altura de elevação máxima fixa de 180 metros e alcance máximo de operação de 68 metros e capaz de içar conjuntos geradores de energia eólica onshore com seis megawatts de capacidade instalada.

Ao construir bases de fabricação inteligentes em outros lugares da China oriental, a Zoomlion está acelerando sua transformação inteligente, digital e verde para se tornar um dos produtores de guindastes de torre mais fortes do mundo.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/321623.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1515719/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1515720/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1515721/image_3.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

