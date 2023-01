Xinhua Silk Road: Feira cultural apresenta transformação digital do setor cultural da China

PEQUIM, 4 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A 18ª Feira Internacional das Indústrias da China (Shenzhen), que apresentou conquistas da estratégia de digitalização para o setor cultural, atraiu a participação de uma série de empresas de alta tecnologia nas áreas de 5G, big data, computação em nuvem e inteligência artificial.

O 14º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Cultural, lançado em 2022, propõe que a China fortaleça seu impulso de inovação e promova a atualização de sua base industrial e a modernização de sua cadeia industrial nos próximos cinco anos.

Foto fornecida à Xinhua mostra o visitante vivenciando a tecnologia de IA durante a 18ª Feira Internacional de Indústrias da China (Shenzhen) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Na verdade, a digitalização se tornou um catalisador do setor cultural da China, e um grande número de recursos culturais foi revitalizado com a capacitação da tecnologia digital.

Por exemplo, a Tencent, gigante da internet chinesa, e a Dunhuang Academy estão trabalhando juntas para digitalizar as relíquias culturais nas cavernas de Dunhuang. Liu Xiaolan, líder de projeto da Tencent, disse que a tecnologia digital colocará relíquias culturais de Dunhuang on-line, e as pessoas poderão sentir o encanto cultural de milhares de anos nas cavernas digitais.

Além disso, a tecnologia de realidade virtual (RV) está desempenhando um papel crescente na digitalização do setor cultural. A SenseTime, uma empresa unicórnio de inteligência artificial, transferiu o Hangzhou West Lake para o mundo da RA, os visitantes só precisam escanear a cena real com seus celulares para abrir o modo de guia de navegação de RA e experimentar a navegação imersiva na cena real e a navegação da fusão entre o virtual e o real.

O setor cultural de Shenzhen manteve um rápido ritmo de desenvolvimento nos últimos dez anos, com uma taxa média de crescimento anual de mais de 15%. O design criativo, os jogos de animação, a cultura digital e outros setores mostraram forte competitividade, e mais de 25% das empresas culturais acima da escala têm a qualificação de empresas nacionais de alta tecnologia.

De acordo com o Ministério da Cultura e Turismo, tecnologias digitais como 5G, big data, RA/RV, inteligência artificial e ultra-alta definição têm sido amplamente utilizadas no setor cultural; novos formatos como exposições em nuvem, transmissões on-line, arte digital e experiências imersivas se desenvolveram rapidamente, e uma série de boutiques culturais digitais com características culturais chinesas distintas continuaram a surgir.

Yuan Yuan, pesquisador associado do Centro de Pesquisa de Cultura, Esportes, Turismo, Rádio e Televisão de Shenzhen (Shenzhen Research Center of Culture, Sports, Tourism, Radio & Television), disse que uma cultura de maior excelência ganhará vitalidade de longo prazo no mundo digital.

FONTE Xinhua Silk Road

