Xinhua Silk Road: Feira de Promoção de Investimentos de Outono de Kunshan 2019 colhe bons frutos

PEQUIM, 5 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Começou recentemente, na cidade de Kunshan, na província de Jiangsu, leste da China, a Feira de Promoção de Investimentos de Outono de Kunshan 2019, atraindo por volta de 1.000 convidados de diferentes setores.

Durante o evento, foram contratados 100 projetos, com investimento total de mais de 80 bilhões de yuans, dos quais quatro foram avaliados em mais de 10 bilhões de yuans, com investimentos combinados de 33,73 bilhões de yuans.

Desde a criação de uma zona de desenvolvimento com seus próprios recursos, Kunshan criou uma rota específica que envolve desenvolvimento de alta qualidade. Em 2019, a cidade liderou o ranking das 100 principais cidades administrativas da China em força abrangente, o que se repete há 15 anos consecutivos.

Em 2018, Kunshan se tornou a primeira cidade administrativa da China com PIB superior a 380 bilhões de yuans. A cidade estabeleceu 196 novos projetos de investimentos estrangeiros, entre janeiro e setembro deste ano, com o capital estrangeiro combinado atingindo US$ 1,28 bilhão.

Durante a feira, foram elogiadas as empresas que contribuíram com Kunshan, em termos de capital estrangeiro, comércio exterior, produção industrial e benefícios da produção em 2019, com oito prêmios concedidos, como o "Prêmio por contribuições excepcionais ao aumento estável de capital estrangeiro".

Enquanto isso, Kunshan lançou o primeiro lote de projetos, totalizando 50 bilhões de yuans, na plataforma de oferta e demanda industrial, e um documento sobre as melhores práticas no mês temático de promoção e proteção de investimentos de 2019.

Para melhorar o ambiente de negócios em Kunshan, a cidade implementou 23 políticas e dez medidas de apoio, além de ter-se unido aos países da iniciativa Cinturão e Rota para desenvolver sete plataformas de P&D.

Kunshan está se empenhando para acolher as múltiplas oportunidades disponibilizadas pelo avanço da iniciativa Cinturão e Rota e outras estratégias nacionais, como as zonas piloto de livre comércio, liderando o caminho em desenvolvimento de qualidade e na cidade piloto modernizada na nova era.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/309202.html

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

Related Links

https://en.imsilkroad.com



SOURCE Xinhua Silk Road Information Service