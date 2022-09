Xinhua Silk Road: Feira Internacional de Comércio de Serviços da China reflete forte atração do mercado chinês por investimentos estrangeiros

BEIJING, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Durante a Feira Internacional de Comércio de Serviços da China (CIFTIS) de 2022, que terminou em Beijing na segunda-feira, muitas empresas internacionais assinaram acordos de cooperação com a China para aprofundar a cooperação no comércio de serviços, refletindo a forte atração do mercado chinês por investimentos estrangeiros.

Como uma das maiores e mais completas feiras de comércio de serviços do mundo, a CIFTIS de 2022 alcançou resultados profícuos no impulsionamento da cooperação internacional.

Uma garota experimenta um dispositivo de RV no salão de exposições de serviços culturais e turísticos no Shougang Park durante a CIFTIS de 2022, em Beijing, capital da China, em 4 de setembro de 2022. (Xinhua/Ju Huanzong) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Durante a feira, a Air China e a gigante da engenharia britânica Rolls-Royce anunciaram a criação de uma nova joint venture de manutenção, reparo e revisão de motores (MRO) em Beijing, com um capital registrado de USD 190 milhões.

"Embora seja a primeira vez que participamos da CIFTIS, estamos muito otimistas em relação à cooperação com a China," disse Cao Qian, gerente de assuntos governamentais do escritório de advocacia italiano D'Andrea & Partners Legal Counsel. Ele acrescentou que a empresa abriu escritórios em Beijing, Shenzhen e Hong Kong nos últimos anos, na esperança de encontrar mais oportunidades de cooperação por meio da feira de comércio de serviços e ajudar no desenvolvimento de serviços jurídicos de ponta na China.

A gigante da tecnologia dos EUA Qualcomm, que entrou no mercado chinês há mais de 25 anos e participou de três feiras comerciais de serviços, trouxe um cenário de aplicação do "metaverso Gongti" combinando a tecnologia de renderização de separação da Qualcomm e a tecnologia de fatiamento de rede 5G da China Mobile.

"Já temos profundas parcerias com nossos parceiros industriais chineses", disse Hou Mingjuan, vice-presidente global da Qualcomm, acrescentando que o compromisso da China com o desenvolvimento de alta qualidade por meio da abertura de alto nível ofereceu a empresas multinacionais, como a Qualcomm, a confiança de continuar e expandir ainda mais a cooperação com os clientes chineses.

De acordo com Ouyang Rihui, reitor assistente do Centro de Pesquisa em Economia da Internet da Universidade Central de Finanças e Economia em Beijing, o setor de serviços da China está criando um "efeito magnético" no mundo.

De 2012 a 2021, a aplicação real de capital estrangeiro no setor de serviços da China aumentou de USD 60,27 bilhões para USD 140,51 bilhões, um aumento de 1,3 vezes em escala.

As importações de serviços da China deverão atingir USD 2,5 trilhões até 2025, de acordo com um relatório sobre as importações de serviços da China divulgado pelo Ministério do Comércio do país durante a terceira Exposição Internacional de Importação e Exportação da China de 2020.

FONTE Xinhua Silk Road

