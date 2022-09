Xinhua Silk Road : Le Salon international du commerce et des services de Chine reflète la forte attractivité du marché chinois pour les investissements étrangers

PÉKIN, 13 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Lors du Salon international du commerce et des services de Chine (CIFTIS) 2022, qui a pris fin lundi à Pékin, de nombreuses entreprises internationales ont signé des accords de coopération avec la Chine pour approfondir les liens en matière de commerce des services, reflétant la forte attractivité du marché chinois pour les investissements étrangers.

Le CIFTIS 2022, l'un des salons du commerce et des services les plus importants et les plus complets au monde, a obtenu d'excellents résultats pour stimuler la coopération internationale.

A girl tries a VR device at the cultural and tourism services exhibition hall in the Shougang Park during the 2022 CIFTIS in Beijing, capital of China, Sept. 4, 2022. (Xinhua/Ju Huanzong)

Au cours du Salon, Air China et le géant britannique de l'ingénierie Rolls-Royce ont annoncé la création d'une nouvelle co-entreprise de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des moteurs à Pékin, avec un capital social de 190 millions de dollars américains.

« Bien que ce soit notre première participation au CIFTIS, nous sommes très optimistes quant à la coopération avec la Chine, » a déclaré Cao Qian, directeur des affaires gouvernementales du cabinet d'avocats italien D'Andrea & Partners Legal Counsel, ajoutant que le cabinet avait ouvert des bureaux à Pékin, à Shenzhen et à Hong Kong ces dernières années dans l'espoir de saisir davantage d'opportunités de coopération grâce au Salon du commerce et des services et de contribuer au développement de services juridiques haut de gamme en Chine.

Le géant américain de la technologie Qualcomm, qui est entré sur le marché chinois il y a plus de 25 ans et a participé à trois Salons du commerce et des services, a présenté un scénario d'application pour le « Gongti Metaverse » combinant la technologie de rendu de découpage de Qualcomm et la technologie de découpage du réseau 5G de China Mobile.

« Nous sommes déjà étroitement liés à nos partenaires industriels chinois, » a déclaré Hou Mingjuan, vice-président international de Qualcomm, ajoutant que l'engagement de la Chine pour un développement de haute qualité par une ouverture de haute qualité avait inspiré aux entreprises multinationales comme Qualcomm la confiance nécessaire pour poursuivre et développer davantage la coopération avec les clients chinois.

Selon Ouyang Rihui, adjoint au doyen du Centre chinois de recherche sur l'économie d'Internet rattaché à l'Université centrale de finance et d'économie à Pékin, le secteur des services chinois crée un « effet d'attraction » dans le monde.

De 2012 à 2021, l'exploitation réelle des capitaux étrangers dans le secteur des services en Chine est passée de 60,27 milliards de dollars américains à 140,51 milliards de dollars américains, soit une augmentation d'échelle d'un facteur de 1,3.

Les importations de services de la Chine devraient atteindre 2,5 billions de dollars américains d'ici 2025, selon un rapport sur les importations de services de la Chine publié par le ministère du Commerce du pays à l'occasion de la troisième China International Import Expo en 2020.

