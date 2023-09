Xinhua Silk Road: Feira Internacional de Serviços da China destaca novos recursos do comércio e economia aberta da China

PEQUIM, 25 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A China está demonstrando sua busca contínua por inovação, inspiração e disposição para uma abertura de alto nível na recentemente concluída Feira Internacional de Serviços da China de 2023 (International Fair for Trade in Services, CIFTIS), que chamou a atenção do mundo com novos produtos e novos caminhos de desenvolvimento.

Pessoas visitam a Feira Internacional de Comércio de Serviços da China de 2023 (CIFTIS) no Centro Nacional de Convenções da China em Pequim, capital da China, em 4 de setembro de 2023. Com o tema "A abertura leva ao desenvolvimento, a cooperação proporciona o futuro", a CIFTIS 2023 é realizada em Pequim de 2 a 6 de setembro. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Com o tema "a abertura leva ao desenvolvimento, a cooperação cria um futuro ganha-ganha", a feira foi realizada em Pequim de 2 a 6 de Setembro. O evento atraiu mais de 500 empresas da lista Fortune 500 e representantes de 80 países e organizações internacionais, com a proporção de participantes internacionais ultrapassando 20 por cento.

A CIFTIS, uma das maiores e mais abrangentes feiras de comércio de serviços do mundo, atraiu muitas empresas para estrearem os seus novos produtos e novos serviços. É sabido que mais de 60 empresas e organizações nos campos de inteligência artificial (IA), tecnologia financeira (Fintech), saúde e cultura e inovação apresentaram seus novos produtos e serviços na CIFTIS, demonstrando tendências de inovações em vários setores.

Os produtos e serviços com tecnologia de IA estão entrando na vida cotidiana das pessoas. O processo foi acelerado pela CIFTIS à medida que o evento contribui para a comercialização de tecnologias.

À medida que a manufatura na China se torna mais inteligente, os serviços chineses também se preparam para a tendência intensiva em conhecimento, apresentando digitalização, inteligência e sustentabilidade.

De acordo com dados do Ministério do Comércio da China (China's Ministry of Commerce, MOC), as exportações de serviços digitalmente entregáveis da China superaram 251 bilhões de dólares americanos no ano passado, um aumento de 7,8% em relação ao ano anterior, classificando o país em quinto lugar no mundo.

O comércio de serviços intensivos em conhecimento cresceu 11,7% no período de Janeiro a Julho, representando 43,2% do volume total do comércio do país, mostraram os dados.

Chen Jianwei, professor associado da Universidade de Negócios e Economia Internacionais da China, disse que a crescente participação do comércio em serviços intensivos em conhecimento indica a estrutura comercial de serviços atualizada e otimizada do país.

Além disso, os fóruns e conferências estão focados em temas como a Iniciativa Belt and Road (BRI), inovação tecnológica e novas formas de negócios nas indústrias de turismo cultural, mostrando que os participantes estão dispostos a trabalhar juntos e compartilhar oportunidades.

A China também está trabalhando em regras e regulamentos relacionados ao comércio de serviços, com o objetivo de oferecer um ambiente de negócios melhor para investidores estrangeiros e convidar investimentos estrangeiros nos setores de serviços modernos, indústria de economia de energia, pesquisa e desenvolvimento (P&D) e inovações, de acordo com um alto funcionário do MOC.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/336243.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2219945/image_1.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road