Xinhua Silk Road: Fórum das Cidades com Canais do Mundo de 2023 é realizado em Yangzhou para promover a proteção do patrimônio e o desenvolvimento verde das cidades com canais

PEQUIM, 29 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- O Fórum das Cidades com Canais do Mundo de 2023 foi realizado recentemente em Yangzhou, "a capital com canal do mundo", localizada na província de Jiangsu, no leste da China.

Com o tema "Proteção do patrimônio, desenvolvimento verde e de baixo carbono das cidades com canais", o fórum atraiu mais de 600 participantes nacionais e estrangeiros.

O objetivo do fórum é não só fortalecer a proteção do patrimônio cultural do Grande Canal, a proteção ecológica do meio ambiente e a restauração ecológica das cidades com canais, mas também promover o desenvolvimento integrado dos setores cultural e turístico nas cidades com canais.

Shao Hong, vice-presidente do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CPPCC), observou que este fórum responde aos desafios comuns enfrentados para o desenvolvimento econômico das cidades com canais na era atual, combina com a visão comum das cidades com canais e certamente injetará novo impulso para promover intercâmbios humanísticos, cooperação e desenvolvimento verde e de baixo carbono nas cidades com canais do mundo, além de possibilitar a prosperidade comum.

Xin Changxing, dirigente do Partido na Província de Jiangsu, disse que o Grande Canal tem uma raiz cultural de longa data, nutrindo a civilização chinesa na terra de Jiangsu; o Grande Canal é uma veia verde ecológica, que orienta a civilização ecológica em Jiangsu do conceito à prática; o Grande Canal é uma artéria econômica vívida, que promove ativamente o desenvolvimento de alta qualidade da província.

Com foco na intensificação do efeito da marca "capital com canal do mundo", Yangzhou se esforçará para fazer com que o trecho de Yangzhou do Grande Canal adicione brilho ao Grande Canal da China e faça novas e maiores contribuições para a construção do cinturão cultural do Grande Canal e do parque cultural nacional, de acordo com Wang Jinjian, dirigente do Partido em Yangzhou, no fórum.

Também foi apresentada durante o fórum a "iniciativa Yangzhou", dedicada a melhorar a proteção do patrimônio, bem como promover o desenvolvimento verde e de baixo carbono das cidades com canais do mundo.

Sabe-se que cerca de 54 projetos no valor de mais de 20 bilhões de yuans (cerca de USD 2,74 bilhões) foram assinados no subfórum do evento.

