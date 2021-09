Xinhua Silk Road: Fórum de Cooperação Internacional da Rota Marítima da Seda de 2021 é realizado em Xiamen para impulsionar a cooperação marítima

De acordo com Zhang Baochen, vice-presidente executivo do Nono Conselho do Instituto de Navegação da China, a Rota Marítima da Seda é uma marca internacional de serviços integrados de logística que atende à Iniciativa Cinturão e Rota (Belt and Road Initiative, BRI) e uma nova plataforma de serviços internacionais de comércio e transporte marítimo com serviços padrão, operação conveniente e gestão inteligente.