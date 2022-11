Xinhua Silk Road: fórum de remo do cidadão realizado em Shenyang, no nordeste da China, impulsiona o desenvolvimento esportivo, a vitalidade da cidade

PEQUIM, 10 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O 5º fórum de remo cidadão da Regata Aberta Internacional de Shenyang foi realizado recentemente em Shenyang, capital da Província de Liaoning, nordeste da China, como parte do movimento para implementar a estratégia de fitness nacional da cidade e energizar a cidade com esportes.

Foto mostra cena da Regata Aberta Internacional de Shenyang. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

"Vamos, através de um excelente design de alto nível, expandindo o esporte de remo, fortalecendo o setor de remo e moldando a cultura do remo, acelerar a profunda integração do setor esportivo e do desenvolvimento urbano e, então, faremos com que o remo se torne uma nova forma de fitness nacional, um nova força motriz para a construção de Shenyang na saúde, uma nova moda de vida social e um novo motor para o crescimento econômico", disse Liu Kebin, chefe do Departamento Municipal de Esportes de Shenyang.

A característica mais diferenciada deste fórum é que os palestrantes convidados não são especialistas do setor, mas cidadãos comuns entusiastas do remo.

Xia Nan, de um clube de remo local, destacou as mudanças que o remo traz para o crescimento das crianças, as relações entre pais e filhos e a vida familiar, com seus dois filhos na forma de diálogo entre pais e filhos.

Liu Yue, diretor do Departamento Internacional da Northeast Yucai School, uma escola de ensino médio local, destacou a importância do remo na promoção do crescimento saudável e do desenvolvimento geral dos adolescentes.

Zhao Zhonghao, capitão da equipe de remo da Liaoning Communication University, falou sobre os prós e contras no treinamento com seus colegas de classe, o que é uma experiência rara em sua vida universitária.

O remo, conhecido como a "flor da civilização industrial", é altamente consistente com o acúmulo cultural de Shenyang.

De acordo com Sui Qingyang, diretor do Comitê Jovem da Associação Chinesa de Remo e gerente geral do Centro Internacional de Remo de Shenyang, a primeira regata internacional de Shenyang foi realizada em 2018, popularizando o remo em Shenyang e, em 2019, a segunda edição atraiu equipes de remo da França, Japão, Nova Zelândia e Tailândia, entre outros, transformando a regata em um evento internacional.

Em 2020, a 3ª edição lançou a primeira competição de remo juvenil por convite, estabelecendo as bases para o desenvolvimento do remo juvenil em Shenyang.

Em 2021, por meio do sistema de currículo "wisdom plus", mais de 40 mil alunos do ensino fundamental e médio do distrito de Hunnan de Shenyang se envolveram no esporte de remo.

Em 2022, o índice de desenvolvimento de remo da China (Shenyang) foi lançado em Shenyang, exportando a experiência de Shenyang no desenvolvimento do remo para o mundo.

