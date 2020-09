Xinhua Silk Road: Fórum Mundial das Cidades com Canais de 2020, realizado na segunda-feira em Yangzhou, leste da China.

500 funcionários, especialistas e acadêmicos do país e do exterior discutiram o tópico de como o setor do turismo cultural das cidades com canais pode continuar a alcançar um desenvolvimento próspero e de longo prazo e chegaram a um amplo consenso no fórum.

A proteção, herança e utilização da cultura do Grande Canal estão no melhor período da história, pois a China intensificou os esforços para levar adiante a proteção adequada do Grande Canal e aprovou um plano para a construção de parques culturais nacionais para o Grande Canal, comentou Liu Qibao, vice-presidente do 13º Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC, na sigla em inglês) no fórum.

Wu Zhenglong, governador da província de Jiangsu, observou que Jiangsu envidará esforços para promover a construção do Cinturão Cultural do Grande Canal e transformar a seção de Jiangsu do Grande Canal em um cartão de visita cultural para a província.

Uma variedade de atividades, como o Carnaval do Canal 2020 e a 2020 World Canal Cities Food Expo, também foram realizadas durante o evento na tentativa de demonstrar ainda mais o charme cultural e mostrar a grande vitalidade do Grande Canal.

Fundado em 2007, o Fórum Mundial das Cidades com Canais se tornou uma plataforma conhecida para impulsionar a cooperação entre as cidades com canais e promover a proteção do patrimônio, o desenvolvimento do turismo, a governança ambiental, a construção urbana, a proteção do Grande Canal e o intercâmbio econômico e cultural entre as cidades com canais.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/316588.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1294723/0930.jpg

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

Related Links

www.zjzkypt.com



SOURCE Xinhua Silk Road Information Service