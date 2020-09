Xinhua Silk Road : Le Forum mondial des villes à canaux 2020 s'est tenu lundi à Yangzhou, dans la province du Jiangsu, en Chine orientale

PÉKIN, 30 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Le Forum mondial des villes à canaux 2020 a été lancé lundi à Yangzhou, dans la province du Jiangsu, en Chine orientale.

Ayant pour thème la prospérité durable et le développement de l'industrie du tourisme culturel des villes à canaux mondiales, le Forum visait à présenter la pratique réussie et l'expérience complexe de la culture mondiale des canaux et à échanger sur le sujet, ce qui a permis de jeter les bases en vue de l'essor des villes à canaux et de la culture des canaux dans le monde.