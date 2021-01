Xinhua Silk Road: GCLSI expandirá a presença no novo setor de energia com auxílio de políticas favoráveis

PEQUIM, 5 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A GCL System Integration (GCLSI) expandirá ainda mais sua presença na nova indústria de energia, já que as autoridades chinesas implementaram uma série de políticas favoráveis para o desenvolvimento do setor.

Com o auxílio dessas políticas, a GCLSI acelerou sua expansão no mercado interno e colocou em produção vários projetos de novas energias.

No início de dezembro, a GCLSI lançou uma base de produção para módulos fotovoltaicos (PV) na Hefei, capital da província de Anhui, leste da China. Com um investimento total de 18 bilhões de yuans (cerca de 2,75 bilhões de dólares americanos), a base de produção será construída em quatro etapas entre 2020 e 2023, com a primeira capacidade de 15GW em construção atualmente.

"Com o comissionamento da base de produção em larga escala, os wafers de silício de 182mm e 210mm moldarão a indústria ao substituir produtos desatualizados", declarou Eric Luo, presidente da GCLSI.

No processo de expansão de sua presença no setor, a GCLSI também recebeu forte apoio das instituições financeiras que se concentram particularmente nos projetos verdes.

Em 23 de novembro, a GCL, controladora da GCLSI, assinou um acordo com o China Construction Bank (CCB), e a administração do National Xinjiang Zhundong Economic-Technology Development Park para desenvolver um projeto integrado de armazenamento de energia eólica e fotovoltaica no noroeste da China.

Além de sua expansão no mercado doméstico, a empresa também ganhou forte impulso no mercado externo, com os negócios no exterior respondendo por quase 70% de seu desempenho nos últimos anos.

Atualmente, a empresa assumiu a liderança no fornecimento de módulos e soluções fotovoltaicas de alta eficiência para mais de 55 países e regiões em todo o mundo.

Listada na Bolsa de Valores de Shenzhen, a GCLSI formou uma cadeia industrial integrada na indústria fotovoltaica. Com a inovação como prioridade em seu desenvolvimento, ela registrou mais de 3.000 patentes e direitos autorais na área de energia limpa.

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road