Xinhua Silk Road: Heilongjiang, no nordeste da China, lança em Pequim roadshow de turismo de inverno

No evento, para recomendar atividades de entretenimento, alimentos, atrações turísticas e rotas de viagem, celebridades atuaram como anfitriões de Heilongjiang. Com base na demanda dos turistas por experiências com destinos turísticos, o evento recomendou uma variedade de opções para uma experiência melhor.

A tecnologia de realidade virtual (RV) foi também usada para permitir que os convidados experimentassem esportes de inverno e vissem as paisagens de inverno de 13 cidades da província, bem como a comida local.

Foi anunciado que o evento oficialmente abriu as cortinas do roadshow de Heilongjiang para esta temporada de promoção de turismo de inverno e que continuará a promover seus produtos de turismo de inverno em cidades de Xangai e Guangzhou, no meado e final de novembro.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/309307.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1027536/Heilongjiang_winter_tourism_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1027537/Heilongjiang_winter_tourism_2.jpg

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

