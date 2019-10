Xinhua Silk Road: Huai'an, cidade do leste da China, realiza atividades culinárias visando se unir à Rede de Cidades Criativas da UNESCO

PEQUIM, 8 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Huai'an, uma cidade da província de Jiangsu no leste da China, realizou recentemente uma série de exibições culinárias e atividades promocionais com esforços adicionais para se inscrever como Cidade de Gastronomia de acordo com a Rede de Cidades Criativas da UNESCO.

Representantes, especialistas e acadêmicos da gastronomia, locais e internacionais, se reuniram para explorar conjuntamente as maneiras para promover a cultura gastronômica de Huai'an, construindo uma cidade criativa bem como melhorando o bem-estar do cidadão, através da gastronomia.

Foram apresentadas exposições com o tema de banquetes, desempenho das técnicas gastronômicas de Huai'an, promoção, bem como eventos de degustação, proporcionando ao público uma experiência de contato direto com o "jantar de estado" pela fundação da República Popular da China, bem como com o banquete especial do canal de Huai'an.

No local, um acordo de cooperação estratégica foi celebrado entre o escritório de inscrição da Cidade Gastronômica de Huai'an, a Associação da Indústria de Serviços de Bufê de Jiangsu e o centro de pesquisa e desenvolvimento da culinária de Huai'an de Jiangsu para promover ainda mais o desenvolvimento de alta qualidade da culinária de Huai'an, através do desenvolvimento do setor, promoções, cultivo de talentos, diálogos e desenvolvimento sustentável.

A culinária de Huai'an deverá se tornar internacional para que o mundo conheça melhor a província de Jiangsu na China, de acordo com Mi Zhengfu, chefe da associação do setor de restaurantes chineses da Austrália.

Nota-se que o governo da cidade de Huai'an dá grande importância ao desenvolvimento do setor de culinária de Huai'an e forneceu cerca de 10 milhões de yuans anualmente, desde 2012, para a herança e a inovação da cultura relacionada com a culinária de Huai'an.

Particularmente, o governo estabeleceu um comitê especial de trabalho, uma instituição de pesquisa cultural e a associação de culinária de Huai'an, o grupo de culinária de Huai'an, bem como construiu o Museu da Cultura Culinária de Huai'an da China, o primeiro museu com este tema da China.

A cidade iniciou o processo de inscrição como Cidade de Gastronomia em abril desse ano, tendo como objetivo apresentar melhor a cultura gastronômica de Huai'an para o mundo, aprofundar as trocas e a cooperação com a indústria internacional e, ao mesmo tempo, injetar mais elementos culturais e vitalidade no desenvolvimento da cidade.

