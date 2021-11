Xinhua Silk Road: Jiangsu Kunshan acelera o desenvolvimento de setores emergentes com investimento de quase RMB100 bilhões

Como a primeira cidade em nível de condado da China com um valor de produção industrial de mais de um trilhão de yuans, Kunshan liderou a classificação das 100 maiores cidades do condado da China por uma força abrangente por 17 anos consecutivos.

Kunshan agora está desenvolvendo vigorosamente setores emergentes, com foco em nova tela, nova fabricação intelectual, nova medicina, nova energia, novos materiais e novos digitais, e acelerando a construção de um sistema industrial moderno.

A cidade atraiu muitas empresas famosas para investir aqui. Localizada na zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Kunshan, a Td Automotive Compressor (Kunshan) Co., Ltd. (TACK), uma empresa que produz o compressor de ar-condicionado Toyota Denso, investiu 77 milhões de dólares em Kunshan. A empresa colocou o primeiro projeto de compressor de ar-condicionado de veículos de energia do grupo em Kunshan devido às vantagens óbvias da localização da cidade, às políticas de apoio e também ao excelente ambiente de negócios, de acordo com Fujii Akira, gerente geral da TACK.

O desenvolvimento de setores emergentes não pode ser separado de uma ecologia industrial de alta qualidade. Kunshan lançou um total de 10 bilhões de yuans de fundo de investimento em desenvolvimento industrial, com foco em empresas de alta qualidade de setores líderes, setores emergentes e outras áreas, também com a emergente instituição de cooperação do setor.

No futuro, Kunshan se concentrará na direção de desenvolvimento dos setores emergentes, melhorando de forma abrangente o valor total, a qualidade e a capacidade de inovação dos setores emergentes em Kunshan, fazendo cada esforço para construir um ponto alto dos setores emergentes com vantagens competitivas globais.

FONTE Xinhua Silk Road

