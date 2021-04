Xinhua Silk Road : L'entreprise chinoise, WELLE Group, s'attend à un nouveau développement dans le traitement des déchets humides

En tant qu'entreprise cotée au GEM comptant plus de 2 000 employés, WELLE Group s'est engagée dans divers domaines comme le traitement des lixiviats des décharges, le traitement des déchets humides, le biogaz et le biogaz naturel, la conservation de l'énergie industrielle et le traitement des composés organiques volatils (COV).