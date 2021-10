Xinhua Silk Road : La marque de liqueur chinoise haut de gamme Red Xifeng s'impose pour la cinquième édition du sommet Next

L'apparition des produits Red Xifeng au sommet a montré la sincérité et la responsabilité de la Chine envers le monde, ainsi que le style de la Chine en tant que grand pays et le profond héritage d'une civilisation ancienne.

En tant que pionnier de la transformation numérique des industries traditionnelles, la liqueur Xifeng saisira les opportunités offertes par le cinquième sommet Next le nouveau cycle de révolution scientifique, technologique et industrielle, l'initiative « Belt and Road » (BRI) et le modèle de développement à double circulation pour intégrer les ressources de haute qualité du monde, promouvoir l'excellence et l'innovation technologique et approfondir le commerce dans le but d'améliorer l'influence de la marque et d'afficher le charme des produits fabriqués en Chine et la culture de l'alcool chinois, a déclaré Zhang Zheng, président du groupe Xifeng.

Basé dans la province de Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine, berceau des cultures des dynasties Zhou, Qin, Han et Tang et zone centrale de la BRI, le groupe Xifeng a des influences économiques et culturelles dans la construction de la Belt and Road.

Ces dernières années, le groupe Xifeng a lancé la construction de projets culturels tels que le musée de la liqueur de Xifeng et la vieille rue de Xifeng, et a organisé le festival culturel de la liqueur de saveur chinoise Feng, intégrant toutes les ressources médiatiques pour créer une culture de la liqueur multiformes, multi-niveaux et tridimensionnelle dans le cadre de la BRI et stimuler la diffusion de la culture chinoise.

Le sommet NEXT a été organisé avec succès à Auckland, Hangzhou et Dubaï pour quatre sessions consécutives.

