Xinhua Silk Road : La marque emblématique de berline chinoise Hongqi se distingue lors de l'édition 2021 du Financial Street Forum

Depuis 2018, Hongqi n'a cessé de renforcer son image de marque positive et jeune et d'établir le concept de marque fidèle à l'approche chinoise à l'égard de la nouvelle définition de noblesse et de raffinement, véhiculant la notion de recherche de la qualité et de l'esthétique du produit. En 2021, grâce à des activités de marque novatrices en collaboration avec des propriétés intellectuelles importantes comme le Musée du palais, Hongqi a présenté au public les produits de la marque au charme unique.

Mentionnons également que le Musée du palais et Hongqi ont récemment mis sur pied un laboratoire conjoint axé sur l'innovation. Les deux parties ont fusionné les techniques traditionnelles et l'innovation moderne afin de lancer le modèle H9+ édition Taihe. Cette initiative ouvre un nouveau chapitre de la coopération intersectorielle dans les domaines de la culture et de l'automobile.

L'essor rapide du marché chinois et l'industrie automobile ont créé des occasions pour les marques automobiles chinoises. Dans le contexte de la croissance de la consommation et de la transformation des renseignements, Hongqi a adhéré à la vague de nouvelles sources d'énergie et de connectivité intelligente. Il suffit de penser au modèle E-HS9, le premier SUV intelligent pleine grandeur 100 % électrique de classe C+ de la marque, qui a attiré l'attention et a été encensé de façon générale au sein du marché des véhicules électriques neufs haut de gamme en Chine et à l'étranger.

Sur le plan du marketing axé sur les innovations sportives, en août dernier, Hongqi a annoncé qu'elle présenterait les produits de la gamme Hongqi H9 à tous les athlètes de la délégation olympique chinoise qui ont remporté une médaille aux Jeux olympiques de 2021, à Tokyo, ou leur donnerait le droit de les utiliser. En septembre, la General Administration of Sport of China a signé un contrat avec Hongqi concernant la livraison officielle d'équipement de motoneige fabriqué sur le plan national par la marque Hongqi du FAW Group au centre des sports d'hiver.

La marque Hongqi (qui signifie littéralement « drapeau rouge ») a été fondée en 1958, et ses véhicules sont utilisés pendant les défilés lors de célébrations nationales, ce qui témoigne de l'importance symbolique du fabricant au sein de l'industrie automobile chinoise.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/324481.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1673458/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1673454/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1673457/image_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1673455/image_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1673456/image_5.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road