Xinhua Silk Road : la nouvelle zone de Jiangbei à Nanjing publie un livre sur les pratiques d'innovation

Selon Chen Xixi, directrice du centre Jiangsu du CEIS, l'ouvrage, publié conjointement par le comité de gestion de la nouvelle zone de Jiangbei à Nanjing et le China Economic Information Service (CEIS), présente des théories et des cas d'innovation fondés sur une enquête menée auprès d'une trentaine d'entreprises de haute technologie, d'institutions de recherche et développement et de plateformes de développement industriel, ainsi que plus de 10 experts et représentants d'entreprises.

Le directeur adjoint du Bureau de l'innovation scientifique et technologique sous la direction du comité de gestion de la nouvelle zone de Jiangbei à Nanjing, Li Xiaochun, a déclaré qu'au cours des cinq dernières années, la nouvelle zone a attiré de nombreux talents pour qu'ils viennent s'y installer afin de favoriser l'innovation et l'entrepreneuriat.

M. Xiaochun a également mentionné que, par rapport à il y a cinq ans, le nombre d'entreprises établies dans la nouvelle région a doublé, le nombre d'entreprises de haute technologie augmentant de plus de 30 % par an en moyenne, et celui de brevets d'invention augmentant de 20 % par an en moyenne.

La nouvelle zone a attiré des talents de douzaines d'universités célèbres telles que l'Université Tsinghua et l'Université de Pékin, ainsi que près de 100 plateformes d'innovation en science-technologie et centres de technologie de l'ingénierie. Parallèlement, la zone a fait émerger plus de 2 000 talents dans divers domaines, dont deux lauréats du prix Nobel et 58 académiciens.

En vue de contribuer à l'élaboration d'une agglomération industrielle moderne dans le delta du fleuve Yangtzé, la nouvelle zone s'est concentrée sur la construction d'une ville de puces électroniques, d'une ville de technologie génétique et d'un nouveau centre financier.

La première abrite aujourd'hui quelque 400 entreprises de circuits intégrés, dont le principal revenu d'entreprise a augmenté de 68 % au cours du premier semestre de 2020 par rapport à l'exercice précédent. La valeur totale de la production de l'industrie devrait dépasser les 50 milliards de yuans cette année.

La ville de la technologie génétique a rassemblé plus de 800 entreprises de santé, tandis que le nouveau centre financier a accueilli plus de 400 fonds dont le capital total s'élevait à 500 milliards de yuans.

Sur le point de devenir un pôle d'innovation, la nouvelle zone de Jiangbei à Nanjing a renforcé sa compétitivité et son environnement commercial. En 2019, son PIB atteint les 278 milliards de yuans.

Consulter le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/317159.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1322040/XINHUA_SILK_ROAD.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road