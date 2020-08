Xinhua Silk Road : La ville chinoise de Quanzhou déploie plusieurs mesures afin d'optimiser l'environnement des affaires

Depuis le début de cette année, Quanzhou a réalisé des efforts considérables pour soulager les entreprises concernant les difficultés qu'elles rencontrent. La ville a essayé d'améliorer son système en place visant à identifier les besoins des entreprises ; elle a établi un groupe d'avocats ayant des liens avec l'étranger pour fournir des services aux entreprises. Elle les a également aidés à coordonner les efforts face aux difficultés en matière d'emploi, de repas, de matériel, de financement, de ventes, d'impôts et de gestion des taxes, et a émis des avertissements relatifs aux risques. Le remboursement de l'assurance-chômage et les subventions de stabilisation de l'emploi ont été élevés de 50 pour cent à 100 pour cent.

Entre-temps, Quanzhou a essayé d'optimiser le système de mise en œuvre des mesures pour les entreprises afin de les avantager. À la fin du mois de juillet, la ville a réduit ou exempté un total de 2,045 milliards de yuans de primes d'assurance sociale, a distribué 4,914 milliards yuans de renouvellement de prêt de soutien financier pour 817 entreprises, et a remboursé 276,030 millions de yuans d'assurance-chômage et de subventions pour la stabilisation de l'emploi, qui ont bénéficié à 2 814 entreprises.

De plus, Quanzhou vise à améliorer les services gouvernementaux en simplifiant le processus d'approbation administrative dans le but d'atteindre l'objectif « une soumission, traitement en parallèle, règlement à durée limitée et prestation unifiée. »

Le centre de services de l'administration municipale de Quanzhou a mis en place des bureaux spéciaux pour « l'accès aux marchés, l'investissement et la construction, les services de proximité et la subsistance sociale et de la population » pour fournir des services à « guichet unique » pour les entreprises et le grand public.

Quanzhou a construit un nouveau modèle de « services gouvernementaux + Internet ». La ville a essayé d'optimiser le système d'approbation administrative en ligne et a introduit plus de 200 machines en libre-service pour proposer au public des services gouvernementaux 24 heures sur 24.

Consultez le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/315749.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1244740/Xinhua_Silk_Road.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service