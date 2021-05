Xinhua Silk Road : Le 2e Forum Y50 de Shanghai pour l'innovation et l'entrepreneuriat encourage le développement de la numérisation de la ville de Shanghai en Chine orientale

Lancé en avril 2020, le forum de cette année a pour thème « Prospérer à Shanghai et atteindre de nouveaux sommets - l'innovation synergise les forces pour la numérisation de Shanghai ». Il offre aux jeunes entrepreneurs une plate-forme pour partager leurs idées et il devient un puissant stimulant et une nouvelle carte de visite pour l'innovation et l'entrepreneuriat des jeunes de Shanghai.

Selon Wu Qing, vice-maire de Shanghai, la ville devrait devenir un terrain d'essai pour les nouvelles technologies et permettre aux entrepreneurs de réaliser des innovations.

En fait, dans le but de construire une ville numérique d'influence mondiale, Shanghai s'efforce de mettre en place le cadre de la ville numérique en supprimant les goulets d'étranglement des applications de données et en activant le développement de scénarios d'application.

Pour accélérer la promotion de l'industrialisation numérique et de la numérisation industrielle, Shanghai a proposé d'accélérer la construction de pôles industriels numériques de classe mondiale, tels que le circuit intégré et l'intelligence artificielle. Les statistiques publiées par l'Association de l'industrie des circuits intégrés de Shanghai ont montré qu'en 2020, l'industrie des circuits intégrés de Shanghai a réalisé un chiffre d'affaires de 207,133 milliards de yuans, avec une augmentation de 21,37 % en glissement annuel.

En ce qui concerne la numérisation de la vie, Shanghai a clairement proposé de créer un système de service public numérique pratique, d'enrichir l'offre d'industries culturelles et créatives numériques et de guider les acteurs du marché pour qu'ils participent aux scénarios de transformation numérique, stimulant ainsi la vitalité de la ville grâce à la numérisation.

En ce qui concerne la transformation numérique des infrastructures publiques, Shanghai va approfondir la construction de la plate-forme en ligne intégrée et la gestion unifiée correspondante, et améliorer encore les pages d'accueil de la plate-forme pour les citoyens et les entreprises avec une grande efficacité, a déclaré Wu.

À l'avenir, Shanghai accélérera l'ouverture des scénarios de données et favorisera davantage la transformation numérique de tous les aspects et domaines tels que la fabrication, la recherche technologique, les services financiers et la circulation commerciale, a ajouté Wu.

Au cours du forum, le Shanghai 50 Youth Innovation and Entrepreneurship Institute a également été créé, favorisant le fonctionnement normalisé et institutionnalisé du forum et créant un meilleur environnement commercial pour l'innovation et l'entrepreneuriat à Shanghai.

