Xinhua Silk Road : Le comté autonome de Huanjiang Maonan, dans le sud de la Chine, convoite des ressources liées à la culture ethnique et au tourisme pour bâtir une ville touristique internationale

Le groupe ethnique jouit d'un long passé et d'une culture unique. Les techniques de tissage des chapeaux de bambou à fleurs des Maonan, ainsi que le « Feitao », une sorte de rituel de bénédiction incluant des chansons, du théâtre, de la danse et d'autres éléments artistiques folkloriques, font partie du patrimoine culturel immatériel national.

Le festival Fenlong, l'une des dix plus grandes marques de festivals du Guangxi, est le plus ancien et le plus grand festival pour le peuple maonan. Il a lieu tous les ans pendant trois à cinq jours, durant lesquels des prières pour de bonnes récoltes sont prononcées.

Cette année, le festival Fenlong a débuté le 25 juin, fusionnant ses activités à celles du festival du tourisme culturel du patrimoine naturel mondial pour offrir aux visiteurs la possibilité de participer à des compétitions sportives traditionnelles, à des concours d'échecs et à des projets de patrimoine culturel immatériel des Maonan, comme le tissage de chapeaux de bambou à fleurs, la sculpture de masques et plus encore.

Le comté de Huanjiang possède également des ressources touristiques uniques, avec un écosystème karstique bien préservé et inscrit sur la Liste du patrimoine naturel mondial depuis 2014.

Ces dernières années, le comté a vigoureusement développé son agriculture écologique et a favorisé le tourisme écologique et les visites culturelles ethniques et populaires, attirant de plus en plus de visiteurs voulant découvrir les paysages naturels et culturels de la région.

Le comté de Huanjiang est également bien connu pour ses aliments délicieux et typiques, dont les plus célèbres sont les porcs, les vaches, les canards, le riz et les champignons élevés et cultivés localement.

À l'avenir, le comté continuera de s'intégrer dans les cercles économiques de ses voisins, de s'efforcer de construire une ville touristique internationale au sein d'un environnement écologique habitable, récréatif, et magnifique sur le plan culturel. Il poursuivra également la promotion de la culture de son patrimoine naturel mondial et de la culture haute en couleur des Maonan à l'échelle nationale et dans le monde entier.

