Xinhua Silk Road : Le district de Yubei (Chongqing), dans le sud-ouest de la Chine, lance une campagne de promotion du tourisme culturel par streaming en direct

Selon M. Tan, le district de Yubei, s'appuyant sur l'aéroport, redouble d'efforts pour soutenir le développement de la nouvelle région de Chongqing Liang Jiang et promouvoir l'initiative de démonstration sur la connectivité stratégique Chine-Singapour (Chongqing) ainsi que la construction d'une zone pilote chinoise de libre-échange (Chongqing).

« Outre le parc industriel aéronautique, le district de Yubei dispose également d'une infrastructure complète d'industrie aéronautique qui intègre des fonctions de fabrication, de logistique, de collage, d'exposition et commerciales, et constitue une destination touristique qui offre loisirs, shopping et divertissement », a ajouté M. Tan.

Lors de la diffusion en direct, M. Tan a également présenté des éléments du patrimoine culturel immatériel de Yubei, comme le filet de poisson à l'huile de chili épicée, le crème au tofu, la cassonade traditionnelle, le gâteau au sésame Tutuo et les découpages de papier, emmenant le public à la découverte des paysages, de la délicieuse nourriture et de la culture du district.

M. Tan a invité les visiteurs à explorer le district de Yubei, dont la nature féérique et le folklore simple et authentique en font une destination touristique idéale.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/317055.html

Vidéo https://mma.prnewswire.com/media/1319584/Chongqing2.mp4

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1319586/1603673421.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road