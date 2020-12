Xinhua Silk Road : le fabricant chinois d'alcools Wuliangye participe à la 17e édition de la CAEXPO pour stimuler la coopération dans l'économie numérique

Le célèbre fabricant chinois d'alcools, qui a reçu, à l'instar d'autres participants, le titre de partenaire stratégique de la CAEXPO le 27 novembre dernier, a intensifié ses efforts pour accélérer la transformation numérique et devenir un modèle phare pour la transformation numérique et l'économie de nouvelle génération.

Dans sa salle d'exposition de la CAEXPO, Wuliangye a présenté des produits alcoolisés aux saveurs variées, dont la huitième génération de Wuliangye, désigné meilleur alcool chinois de l'édition 2020 de l'exposition, qui a attiré des visiteurs du pays et venus de l'étranger.

Son engagement à participer activement à l'initiative « la Ceinture et la Route » et à guider l'arrivée sur le marché mondial du secteur des alcools chinois a également été imprimé et affiché au mur de photos de sa salle d'exposition.

Toutes ces initiatives ne représentent qu'une partie de ses efforts visant à rechercher les possibilités de développement qu'entraîne la vague de l'économie numérique, devenue un moteur dynamique du développement économique et social ces dernières années.

Le 19 novembre, M. Wuliangye s'est joint au Comité de l'économie numérique du Conseil des Affaires de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (« APEC ») de Chine à titre de membre fondateur à l'occasion de l'édition 2020 du Forum des PDG de l'APEC en Chine, convoqué à Pékin, en vue de contribuer à une intégration profonde de l'économie numérique et de l'économie réelle.

À l'ère de l'après-COVID-19, le fabricant chinois d'alcools a fait savoir qu'il continuerait de promouvoir l'internationalisation du secteur chinois des spiritueux afin de favoriser la reprise économique mondiale ainsi que la coopération et le développement de l'innovation dans l'économie numérique.

