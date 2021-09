Xinhua Silk Road : Le rapport annuel sur l'image de la ville de Suzhou est publié pour mieux raconter les histoires de Suzhou lors de la 2021 AI Expo jeudi.

Le rapport a été publié par le Centre Jiangsu du China Economic Information Service (CEIS), dirigé par Xinhua, sur le sous-forum de l'exposition consacré à l'avenir des médias intelligents. Il examine les caractéristiques, l'efficacité et les lacunes de la construction de l'image de la ville de Suzhou via les canaux Internet au cours de l'année écoulée.

Suzhou, l'une des principales villes du delta du fleuve Yangtze, peut se targuer d'avoir une image de ville unique grâce à sa culture traditionnelle de classe mondiale et à ses riches ressources aquatiques, à sa chaîne d'industries manufacturières complète et diversifiée et à ses avantages dans le pilotage des politiques préférentielles et d'ouverture par les plateformes économiques locales de niveau national, selon le rapport.

Différente des autres villes chinoises, Suzhou apparaît dans les reportages des médias internationaux avec quatre caractéristiques typiques.

Par exemple, la ville était généralement signalée avec des mots clés tels que « ville numérique », « anciens jardins chinois » et des mots liés à la construction urbaine, à la culture et au tourisme de Suzhou.

De plus, Suzhou apparaît principalement dans les reportages des grands médias mondiaux, qui sont pour la plupart neutres, dans les sujets concernant son environnement écologique, les progrès scientifiques et technologiques et le développement des industries émergentes.

En outre, la ville a attiré davantage l'attention des médias traditionnels, tels que les magazines, les agences de presse et les sites d'information commerciaux, et des nouveaux médias, par rapport aux médias sociaux, où les reportages sur Suzhou sont relativement rares.

YouTube s'est avéré être une plate-forme plus interactive et plus influente pour la communication de la ville avec le monde entier, car il est facile pour les campagnes d'influence de produire des émissions de livestreaming largement ciblées sur Suzhou, et le langage audiovisuel et les sujets concernés sont faciles à comprendre et plus proches de la vie quotidienne.

Tous ces résultats sont le fruit des efforts continus déployés par Suzhou ces dernières années pour renforcer l'image de la ville, qui a mis en avant sa communication internationale avec davantage de facteurs culturels et a établi un mode de communication global et multidimensionnel.

Pour mieux raconter les histoires de Suzhou, le rapport suggère que la ville approfondisse la connaissance de son image de ville et explore davantage la valeur de sa connotation.

