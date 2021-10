Xinhua Silk Road : Le sixième forum international de coopération des ports de la Maritime Silk Road s'est tenue mercredi à Ningbo, en Chine orientale.

Le forum, dont le thème est « Faire face aux changements actuels, surmonter les difficultés et discuter des stratégies correspondantes », comprend des événements tels que des tables rondes de haut niveau, des salons thématiques et des conférences spéciales pour présenter les réalisations universitaires, l'expérience de développement et les technologies avancées de l'industrie portuaire et maritime.