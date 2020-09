Xinhua Silk Road : Les services de renseignements économiques de la Chine publient officiellement le rapport 2020 sur l'indice économique et commercial sino-russe

BEIJING, 18 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Les services de renseignement économiques de la Chine ont publié officiellement mercredi le rapport 2020 sur l'indice économique et commercial sino-russe.

Le rapport tient compte du volume des échanges commerciaux entre la Chine et ses régions et la Russie, et fait état d'un suivi scientifique des tendances et du niveau de développement concernant les échanges bilatéraux à la suite de l'établissement d'un système d'indices quantifiables.

En conséquence, l'indice commercial sino-russe a affiché une tendance à la hausse constante en 2019, soit une augmentation de 12,66 % par rapport à 2018.

L'indice économique et commercial sino-russe mensuel montre que, bien que le commerce mondial ait fortement diminué en raison de la pandémie de COVID-19, le commerce bilatéral sino-russe a maintenu une tendance à la hausse, ce qui reflète la grande résilience et le potentiel de cette coopération économique et commerciale bilatérale.

Selon l'indice de complémentarité commerciale, parmi les exportations de la Chine vers la Russie, les produits ayant une forte complémentarité commerciale sont les produits finis appartenant aux secteurs des matières premières, de la machinerie et du matériel de transport, et divers produits finis, y compris les aliments, les textiles, l'acier et la machinerie. Parmi les exportations de la Russie vers la Chine, les matières premières non comestibles, les combustibles fossiles et les lubrifiants sont très complémentaires.

L'indice du commerce intra-industriel laisse entendre que c'est dans l'industrie alimentaire, suivie de la transformation manufacturière, que la Chine et la Russie profitent du plus haut degré de division du travail. La division du travail dans l'industrie de la vente au détail de biens de consommation devient de plus en plus optimisée.

Les résultats reflètent pleinement l'ampleur et la qualité de la coopération commerciale et économique bilatérale entre les deux pays, qui s'est constamment améliorée, ce qui renforce le sentiment d'un avenir prometteur.

Harbin, capitale de la province chinoise du Heilongjiang, dispose d'avantages géographiques inhérents en matière de commerce avec la Russie. La publication de l'indice de rayonnement de la ville de Harbin soutient la prise de décisions en ce qui concerne le développement de Harbin en tant que centre régional de coopération avec la Russie.

L'indice de rayonnement de la ville de Harbin a clôturé à 149,46 points en 2019, enregistrant une augmentation de 13,01 % par rapport à l'année précédente.

Le premier rapport sur l'indice économique et commercial sino-russe a été publié officiellement en juin 2019.

Les services de renseignements économiques de la Chine représentent le principal organisme responsable de la gestion et de l'exploitation intégrées des activités de renseignement économique de l'agence de presse Xinhua. « Xinhua Finance », la plateforme de renseignements financiers à l'échelle nationale gérée par les services de renseignements économiques de la Chine, est au service du développement économique et de la sécurité financière du pays. « Indices Xinhua », première et unique organisation de service d'indice pour tous les domaines en Chine, a créé un certain nombre de produits d'indice influents en ce qui a trait aux marchés des capitaux, aux industries, au développement urbain et à l'établissement d'image de marque.

Voir le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/316240.html

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service