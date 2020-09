Xinhua Silk Road: Relatório China-Russia Economic and Trade Index (2020) divulgado oficialmente pelo CEIS

PEQUIM, 17 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- O Relatório China-Russia Economic and Trade Index (2020) foi divulgado oficialmente pelo Serviço de Informações Econômicas da China (CEIS, em inglês China Economic Information Service) na quarta-feira.

O relatório reflete o volume comercial entre a China e suas regiões com a Rússia, além de monitorar cientificamente o nível de desenvolvimento e tendência de comércio bilateral através da criação de um sistema de índice quantificável.

Pelo resultado do índice, o índice de comércio China-Rússia mostrou uma tendência ascendente constante em 2019, 12,66% a mais do que em 2018.

O índice econômico e comercial mensal China-Rússia mostra que apesar de o comércio global ter encolhido acentuadamente devido à COVID-19, o comércio bilateral China-Rússia manteve uma tendência de crescimento, refletindo a grande resiliência e potencial da cooperação bilateral econômica e comercial.

Com base no índice de complementaridade comercial, entre as exportações da China para a Rússia, os produtos com forte complementaridade comercial são produtos acabados classificados como matérias-primas, máquinas e equipamentos para transportes e produtos acabados diversos, incluindo alimentos, têxteis, aço e maquinário. Entre as exportações russas para a China, matérias-primas não comestíveis, combustíveis fósseis e lubrificantes são altamente complementares.

O índice comercial intraindustrial reflete que a China e a Rússia desfrutam do mais alto grau de divisão de trabalho no setor alimentício, seguido pelo setor de processamento. A divisão de trabalho no setor de bens de consumo de varejo está se tornando cada vez mais otimizada.

Os resultados refletem completamente que a escala e a qualidade da cooperação bilateral econômica e comercial entre os dois países tem melhorado continuamente, e tem um futuro promissor.

Harbin, a capital da província chinesa Heilongjiang, tem vantagens geográficas intrínsecas no comércio com a Rússia. A divulgação do Harbin City Radiation Index (Índice de Ramificação de Harbin) pode fornecer suporte para tomada de decisão para o desenvolvimento de Harbin como um centro regional em cooperação com a Rússia.

O Harbin City Radiation Index fechou com 149,46 pontos em 2019, registrando um aumento de 13,01% ano sobre ano.

O primeiro relatório do China-Russia Economic and Trade Index foi oficialmente divulgado em junho de 2019.

O CEIS é o principal órgão responsável pela gestão e operação integrada de negócios de informação econômica da agência Xinhua News. A "Xinhua Finance," a plataforma nacional de informações financeiras sob o CEIS, atende ao desenvolvimento econômico e segurança financeira do país. Os "Xinhua Indices," a primeira e única organização de serviços de índice de todos os setores na China, desenvolveu diversos índices de produtos influentes no mercado de capitais, indústria, desenvolvimento urbano e construção de marcas.

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

