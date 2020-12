Xinhua Silk Road: marca icônica de sedan da China, a Hongqi apresenta novo modelo SUV elétrico de luxo E-HS9 no Boao Forum

"O objetivo da FAW é se transformar em uma montadora de nível mundial na próxima década. Estima-se que as montadores chinesas liderem a capacidade de inovação até 2025 e entrem no grupo de primeiro nível entre as montadoras globais em 2030", observou Xu Liuping, presidente do FAW Group.

A Hongqi planeja lançar 28 novos modelos, abrangendo as séries L, H, Q, S, até 2030, a maioria dos quais pertencentes a veículos NEVs ou inteligentes. Tecnologia, alta qualidade e inovação são as essências da marca Hongqi, segundo Xu.

Wang Guoqiang, vice-presidente da FAW Group, disse que "o Hongqi E-HS9 e o Hongqi H9 formam uma família de produtos de ponta da Hongqi que oferecem uma base sólida para construir a marca Hongqi, consolidar a sua posição no mercado de NEV e ajudar a marca a progredir".

"Desde a pesquisa e desenvolvimento até seu lançamento, o Hongqi E-HS9 passou por várias rodadas de testes e verificações rigorosos, o que reflete a busca incessante da Hongqi pela máxima qualidade", observou Wang.

Os proprietários do Hongqi E-HS9 receberão uma série de privilégios, como pilhas de carregamento doméstico grátis, serviço de instalação one-stop, recursos públicos de cobrança gratuitos de alta qualidade, primeira avaliação dos produtos da Hongqi, garantia vitalícia gratuita e assim por diante.

O primeiro lote de proprietários de elite do E-HS9 afirmou que o modelo Hongqi E-HS9 é atraente principalmente em virtude de suas configurações inteligentes, aparência deslumbrante e alta qualidade.

A Hongqi vendeu um total de 178 mil unidades de veículos nos primeiros onze meses do ano, aumentando 102,4% ano a ano.

Hongqi, que significa "bandeira vermelha" em chinês, tem seus veículos usados para desfiles em celebrações nacionais, portanto, representa uma importância simbólica na indústria automobilística chinesa. O primeiro veículo Hongqi foi fabricado em 1958, tornando-o a mais antiga marca de veículos de passageiros da China.

Fundado em 1953 em Changchun, capital da província de Jilin, no nordeste da China, o FAW Group é considerado o berço da indústria automobilística da China.

Confira o link original: https://en.imsilkroad.com/p/318071.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1359760/1.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road