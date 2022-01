Xinhua Silk Road : Master Kong remporte le prix d'excellence « Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance des entreprises » 2021

« Master Kong a été fondé il y a près de 30 ans avec pour mission de promouvoir la culture alimentaire chinoise et la philosophie de 'gestion durable des activités et d'en faire profiter la société.' De plus, l'entreprise est convaincue qu'une solide gouvernance d'entreprise joue un rôle essentiel pour faire progresser le développement à long terme de l'entreprise et développer sa valeur », soutient Mme TSENG Chien, directrice générale de Master Kong.

Master Kong estime que « le développement durable est un bon développement », et définit « Keep Our Nature Green » (Préservons notre nature verte) comme sa stratégie de durabilité, et continue de travailler dur pour devenir « une entreprise respectée », comme l'a déclaré M. Frank Wang, directeur adjoint du Bureau du PDG de Tingyi Holding Corp., lors d'une table ronde sur la « Transformation verte et neutralité carbone de l'économie » lors de la 4ème China International Import Expo, ajoutant que Master Kong a réalisé de nombreuses avancées en matière d'économies d'énergie et de réduction carbone en promouvant le développement vert dans la transformation de la chaîne d'approvisionnement, l'élaboration de produits sains et nutritifs et l'éducation des jeunes consommateurs pour l'adoption d'un mode de vie durable.

En outre, Master Kong s'est consacré à assumer davantage sa responsabilité sociale en Chine. L'entreprise a fait don de matériel anti-COVID-19 à 837 hôpitaux dans 26 provinces et 299 villes à l'échelle nationale, et a fourni plus de 1,2 million de composants d'équipements de secours aux victimes des inondations dans la province centrale du Henan touchée par les inondations, pour soutenir les secours aux sinistrés et la reconstruction après la catastrophe.

Lors d'une table ronde au Forum Boao 2020 pour les entrepreneurs, M. Richard Chen, PDG de Master Kong, a affirmé : « En tant que marque nationale et société cotée, Master Kong continuera d'explorer et d'améliorer ses performances en matière de développement durable, et de partager le bonheur apporté par le mariage 'Life+ Delicacy' (Vie + Mets de qualité) avec toutes les parties prenantes. »

Inaugurés en 2007, les prix, destinés à encourager l'amélioration de la gouvernance d'entreprise et des facteurs ESG des sociétés cotées à Hong Kong, sont décernés chaque année par la Chambre des sociétés cotées de Hong Kong et le Centre de politiques financières et de gouvernance des entreprises, Université Baptiste de Hong Kong.

