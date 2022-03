Xinhua Silk Road: módulos Seraphim de 210 mm são aprovados no teste de impacto de granizo de alta qualidade da TUV SUD

Nestas circunstâncias, um teste de impacto de granizo é comumente utilizado para garantir a segurança e o desempenho destes sistemas fotovoltaicos.

Normalmente, as pedras de granizo usadas no teste de impacto de granizo têm somente 25 milímetros de diâmetro e atingem os módulos fotovoltaicos a uma velocidade de apenas 23 metros por segundo.

No entanto, para os módulos de 210 mm da Seraphim, durante o teste, pedras de granizo com 45 milímetros de diâmetro atingem a superfície de vidro dos módulos a uma velocidade de 30,7 metros por segundo (cerca de 110,5 quilômetros por hora). Os resultados do teste mostram que o desempenho de impacto de energia anticinética dos módulos de 210 mm é dez vezes o padrão original do setor.

De acordo com a equipe do laboratório, o teste foi muito completo, incluindo golpes sobre 11 pontos de impacto definidos na superfície do coletor. Após o teste, a aparência, a segurança e a potência dos módulos provaram ter sido levemente afetadas. É notável observar que a diminuição no desempenho foi de apenas 0,2%.

"Ser aprovado no teste de impacto de granizo prova que os produtos fotovoltaicos da Seraphim são altamente confiáveis. Isto é o resultado de nossa dedicação em melhorar o desempenho dos produtos, introduzir a inovação e realizar um rigoroso controle de qualidade", disse Polaris Li, presidente da Seraphim.

O teste foi realizado no centro de pesquisa de classe mundial da Seraphim por especialistas qualificados da TUV SUD, uma conceituada provedora de soluções de qualidade, segurança e sustentabilidade.

Fundado em 2013, o centro tem a total capacidade de realizar pesquisas e testes de módulos fotovoltaicos e já conta com várias qualificações concedidas por instituições de renome global.

Daqui em diante, a Seraphim afirmou que continuará a realizar outros testes de desempenho e segurança com requisitos mais rigorosos do que o padrão IEC, a fim de provar a alta eficiência e confiabilidade de seus grandes módulos de 210 mm.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1755656/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1755657/image_2.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

