Xinhua Silk Road: NE. Qitaihe da China estabelece base para impulsionar o desenvolvimento de patinação de velocidade em pista curta

PEQUIM, 14 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Qitaihe, uma cidade localizada na província de Heilongjiang, no nordeste da China, conhecida por impulsionar a patinação de velocidade em pista curta, recentemente estabeleceu uma base para impulsionar o desenvolvimento da patinação de velocidade em pista curta em meio aos esforços para transformar os esportes de gelo e neve em uma força motriz para o crescimento econômico.

O fundo da fundação, que é o primeiro desse tipo em Heilongjiang, será usado para recompensar treinadores e atletas, treinar talentos e expandir projetos competitivos de esportes de gelo e neve.

Com quatro meses de temperatura abaixo de 20 graus Celsius em um ano, Qitaihe apresenta condições naturais únicas para se envolver em vários esportes de gelo.

A cidade conta atualmente com 11 escolas com patinação de velocidade curta, e 18 equipes de patinação de velocidade curta compostas por mais de 20 treinadores e mais de 500 atletas, o que a torna uma das cidades chinesas com maior reserva de talentos para a patinação de velocidade curta.

Mais de 300 atletas de Qitaihe foram recrutados por equipes nacionais e provinciais para os seis principais esportes, como patinação de velocidade, salto de esqui e snowboarding. Vários dos atletas que treinaram na cidade posteriormente se tornaram campeões mundiais, incluindo Yang Yang, Wang Meng, Sun Linlin e Fan Kexin.

Os atletas de Qitaihe conquistaram 177 medalhas de ouro em competições de nível mundial e 541 medalhas de ouro em competições de nível nacional, quebrando recordes mundiais 16 vezes. Em 2022, o Comitê Olímpico Chinês outorgou o "City of Olympic Champions" a Qitaihe.

