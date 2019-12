Xinhua Silk Road: Nova Área de Nanjing Jiangbei no leste da China planeja desenvolver a indústria de saúde e vida

De acordo com Luo, também funcionário sênior do Comitê do Grupo de Trabalho da Nova Área de Jiangbei, o foco da nova área será reunir recursos inovadores sobre big data de saúde, tratamento de precisão, pesquisa e desenvolvimento de medicamentos macromoleculares, ciência do cérebro e dispositivos médicos com tecnologia de ponta para construir um sistema de saúde e tratamento médico e uma grande rede industrial de saúde para todo o ciclo de vida.

A Nova Área de Jiangbei, como parte da Zona Experimental de Livre Comércio de Jiangsu (FTZ), oferecerá mais apoio ao desenvolvimento da indústria de vida e saúde no futuro em termos de serviços de aprovação, proteção de direitos de propriedade, P&D interligados e introdução de talentos, acrescentou Luo.

Seguramente, a nova área é o lar de mais de 800 empresas das áreas de genética e saúde da vida, incluindo a Luye Pharma Group e a Nanjing Simcere Dongyuan Pharmaceutical Co., Ltd. Aos poucos foi se formando na nova área um modelo de rede industrial de todo o ciclo de vida, com pesquisa e desenvolvimento de medicamentos inovadores, dispositivos médicos com tecnologia de ponta, detecção de genes, terapia celular e gestão de saúde.

Como a 13 a. nova área de nível estadual na China e a única na Província de Jiangsu, a zona nova estabeleceu seis sistemas de plataforma de serviços públicos, como testes de medicamentos novos, biotecnologia e serviços pré-clínicos.

Acredita-se que a indústria de saúde genética e vida na nova área deverá atingir um valor de produção de 90 mil milhões de yuan em 2019.

A Conferência Internacional sobre Ciência, Saúde e Vida de Nanjing de 2019 de três dias, organizada pelo Comitê de Administração da Nova Área de Jiangbei, destaca a construção da "Cidade de Genes" para criar um marco da indústria biomédica influente em Nanjing. Foi programado para a conferência um fórum de cúpula, 26 subfóruns profissionais, lançamento de produtos inovadores e atividades de parceria comercial de P&D de medicamentos, dispositivos médicos de ponta e de outras subáreas.

