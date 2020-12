Xinhua Silk Road: O primeiro festival de testes automotivos de inverno foi inaugurado no nordeste da China. Heihe na China

Antes da produção em massa, os automóveis precisam passar por testes em regiões com condições climáticas extremas para garantir a qualidade, dirigibilidade e segurança excepcionais, o que traz oportunidades para Heihe, uma cidade localizada na região de alta latitude e frio intenso na China.

Nos últimos anos, Heihe considerou o desenvolvimento do setor de testes automotivos uma tarefa importante para fortalecer o setor de gelo e neve da cidade. Após anos de desenvolvimento, Heihe atraiu oito empresas de testes de inverno e três instituições de inspeção e teste de automóveis em nível nacional. Vinte e quatro empresas automotivas estabeleceram seus centros de testes de inverno exclusivos em Heihe, com os testes de inverno respondendo por mais de 80% do total na China.

Ao receber o festival de testes de inverno, Heihe está confiante em criar um ambiente de primeira classe para empresas de teste automotivo, P&D e instituições de teste para melhor desenvolver em Heihe, disse Mali, líder do partido de Heihe.

A Heihe tem recursos abundantes de teste automotivo de inverno, sistema de transporte completo e garantias de serviço excelente. A Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM, na sigla em inglês) prestará serviços mais potentes e eficazes à Heihe em termos de informação, definição de padrões e autodisciplina do setor, de acordo com Yu Guang, especialista-chefe da CAAM.

Com uma localização geográfica exclusiva, bons recursos naturais, ambiente humanístico sincero e intalações urbanas perfeitas, Heihe continuará fornecendo excelentes garantias para as empresas automotivas obterem parâmetros de teste de inverno, disse Li Debin, engenheiro-chefe de qualidade do Grupo JAC.

Na cerimônia de abertura, Zong Huanping, vice-diretor executivo da Agência de Projetos de Marcas Nacionais da Agência de Notícias Xinhua, anunciou que o setor de testes automotivos de inverno em Heihe foi incluído com sucesso no Projeto de Marcas Nacionais da Agência de Notícias Xinhua.

No futuro, o Projeto Nacional de Marcas contará com seus recursos de mídia, canais de comunicação robustos e grupos de reflexão de alta tecnologia, para fornecer serviços de promoção de marca para Heihe e expandir ainda mais a influência da marca e o efeito social do setor de testes automotivos de inverno de Heihe.

