Xinhua Silk Road: o setor de transporte marítimo da China progride na cooperação internacional

PEQUIM, 27 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A China intensificou os esforços para aprofundar sua cooperação internacional no setor de transporte marítimo e obteve novas conquistas.

O Relatório de Desenvolvimento do Centro Internacional de Transporte Marítimo Xinhua-Báltico de 2023 foi lançado durante o Fórum North Bund de transporte marítimo e aviação internacional de 2023, que teve início na sexta-feira, em Xangai. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

As principais conquistas relacionadas à cooperação aberta no setor de transporte marítimo, incluindo o lançamento do esboço do plano de implementação do corredor verde de transporte marítimo do porto de Xangai ao porto de Los Angeles e o lançamento da plataforma internacional de serviços de transporte de contêineres, foram anunciadas durante o Fórum de North Bund de 2023 sobre transporte marítimo e aviação internacional, que começou na sexta-feira em Xangai.

No fórum, o porto de Xangai, juntamente com os portos de Hamburgo, Dunquerque e Singapura, anunciaram em conjunto que aprofundarão ainda mais suas relações no futuro.

Este ano marca o 50º aniversário da restauração da adesão da China à OMI, de acordo com Kitack Lim, secretário-geral da Organização Marítima Internacional, acrescentando que, como membro da OMI, a China fez contribuições excepcionais e desempenhou um papel fundamental nas normas marítimas internacionais e na governança marítima global.

Sabe-se que Xangai manteve sua terceira posição no ranking de centros de transporte marítimo internacional no Xinhua-Baltic International Shipping Center Development Index Report (Relatório do Índice de Desenvolvimento de Centros de Transporte Internacionais Xinhua-Baltic) de 2023.

O relatório do índice, que foi divulgado no fórum, mostrou que foi formado um novo padrão do setor global de transporte marítimo, com Singapura, Londres e Xangai na liderança.

FONTE Xinhua Silk Road

