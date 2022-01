Xinhua Silk Road: parque de gelo com o tema das Olimpíadas de Inverno no Norte da China lidera o desenvolvimento verde com economia de gelo

Além de se classificar como a primeira entre as dez principais cidades de turismo de gelo e neve da China em 2021, Harbin transformou o turismo de gelo e neve em um impulsionador visível da economia local, elevando a economia, o comércio, a cultura e os esportes da cidade.

Por exemplo, o Harbin Ice and Snow World, fundado em 1999 inicialmente como um lugar de entretenimento casual para residentes locais no inverno frio, cresceu e se tornou uma atração turística popular que integra costumes folclóricos, turismo, cultura e setores relacionados atualmente.

Neste inverno, o parque com o tema das Olimpíadas de Inverno criou vários milhares de empregos sazonais para o povo local. Após o plantio do verão, a fabricação de esculturas de gelo no inverno criou boas rendas para os agricultores locais.

Abrangendo uma área de 820.000 metros quadrados, o Harbin Ice and Snow World possui 400.000 metros quadrados de áreas para paisagens de gelo e neve, que utilizaram 230.000 metros cúbicos de gelo e neve no total e contém 65 paisagens de gelo e neve e mais de 100 de paisagens independentes.

"Há muitas opções de diversão, como o ciclismo no anel de gelo, deslizamento de gelo, castelo de gelo e esqui", disse um turista no parque temático, destacando que levou apenas 60 a 70 segundos para descer do topo do escorregador de gelo de 423 metros, e os turistas podem esperar na sala de espera para se manterem aquecidos.

Como cartão de visita da cidade de Harbin, o parque recriou os elementos clássicos de arquitetura dos países anfitriões dos Jogos Olímpicos de Inverno, incluindo Rússia, França, Suíça, Noruega e Itália, com esculturas de gelo este ano para recontar histórias das Olimpíadas de Inverno.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/325749.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1720432/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1720433/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1720434/3.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

