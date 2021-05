Xinhua Silk Road: Quanzhou, no sudeste da China, tem como alvo PIB acima de RMB 2,8 trilhões até 2035

De acordo com o esboço, a cidade também se empenhará para aumentar seu PIB para cerca de 1,5 trilhão de yuans e 2,1 trilhões de yuans até 2025 e 2030, respectivamente.

A cidade tem como objetivo alcançar os números de 10 milhões de residentes permanentes e PIB per capita de 280 mil yuans até 2035.

Durante o 14º período do Plano Quinquenal (2021-2025), Quanzhou adotará medidas importantes para promover o desenvolvimento inovador e de alta qualidade.

O esboço salientou que Quanzhou se esforçará para manter a liderança da província em termos de produção econômica, bem como conquistar uma posição no topo tanto das classificações de competitividade de clusters industriais do país como da lista de cidades inovadoras nacionais. A cidade também buscará alcançar um progresso significativo na construção de um sistema econômico moderno durante o 14º período do Plano Quinquenal.

Além disso, Quanzhou ampliará seus esforços para criar um lote de empresas privadas de referência, já que estima-se que mais de três mil empresas privadas, cada uma com um valor de produção de mais de 100 milhões de yuans, e mais de 10 empresas privadas, cada uma com um valor de produção de mais de 10 bilhões de yuans, estabelecerão suas sedes na cidade.

Ademais, a cidade também se concentrará na otimização da estrutura urbana, reforçará a construção da civilização espiritual, promoverá o desenvolvimento do meio ambiente e melhorará ainda mais a eficiência da governança.

Até 2025, o tempo médio de escolaridade da população da cidade aumentará para 12,5 anos, o número de médicos licenciados por mil pessoas chegará a 3,05, e a cobertura do seguro de vida básico ficará em 95%.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/321706.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1517806/Quanzhou.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

