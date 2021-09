Xinhua Silk Road: Quanzhou, situada na província de Fujian, no leste da China, envia uma carta às pessoas de Quanzhou que vivem no exterior durante o Festival de Meados do Outono

Quase três quartos do ano de 2021 já se passaram, e Quanzhou comemorou o Festival de Meados do Outono com as pessoas de Quanzhou que vivem no país e no exterior com conquistas notáveis e experiências comoventes.

No final de julho, "Quanzhou: Empório do Mundo na China de Song-Yuan" foi aceita como propriedade cultural na lista do patrimônio mundial da UNESCO, durante a 44ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial realizada em Fuzhou, capital de Fujian.

Acreditando que "onde há água do mar, há pessoas de Quanzhou", a cidade sempre foi um modelo de trabalho árduo para conquistar um futuro melhor.

Em 2020, o produto regional bruto de Quanzhou ultrapassou, pela primeira vez, um trilhão de yuans, um aumento de 2,9% em relação ao ano anterior, apesar da epidemia da COVID-19.

Agora, a cidade está trabalhando arduamente para construir uma Quanzhou melhor com planos de desenvolvimento prontos para entrar na nova era.

