-- Xinhua Silk Road: Red Xifeng debuta en la NEXT Summit (Sky 2020), propagando la cultura del licor de China por medio de la cooperación

PEKÍN, 26 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Red Xifeng, productor destacado de licor Xifeng destilado en China, ha debutado en la NEXT Summit (Sky 2020) el miércoles como socio principal.

Hospedado de forma conjunta mediante la NEXT Federation y el China Economic Information Service (CEIS) de la Xinhua News Agency, la NEXT Summit (Sky 2020) tuvo como tema "Sharing Advantaged Resource", una idea puesta en marcha por los participantes en la que se destacó la importancia en el mundo actual alrededor de "someterse a cambios profundos no vistos en un siglo".