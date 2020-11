Xinhua Silk Road: Red Xifeng hace su presentación en la Cumbre NEXT (Sky 2020), para difundir la cultura del licor chino por medio de la cooperación

BEIJING, 26 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Red Xifeng, un producto de alto nivel de la destilería china Xifeng Liquor, hizo su presentación el miércoles en la Cumbre NEXT (Sky 2020) como el principal socio del evento.

Presentada en conjunto por la NEXT Federation y el Servicio de Información Económica de China (CEIS) de la Agencia de Noticias de Xinhua, la Cumbre NEXT (Sky 2020) tuvo como tema "Compartir recursos ventajosos", una idea que los participantes consideraron como de gran importancia en el mundo de hoy que está "experimentando cambios profundos no vistos desde hace un siglo".