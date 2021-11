Xinhua Silk Road: Relatório do índice de desenvolvimento do setor de turismo de gelo e neve e dados turísticos de Heilongjiang foram divulgados na quarta-feira em Xangai

No evento, foram divulgados o relatório do índice de desenvolvimento do setor de turismo de gelo e neve China · Heilongjiang e o relatório de dados turísticos de Heilongjiang (2021). O Gabinete de Cultura e Turismo da província de Heilongjiang, juntamente com Harbin, Mudanjiang, Daqing, Yichun e outras cidades e regiões, apresentaram suas próprias rotas de turismo de inverno de destaque.

Como o primeiro índice temático de turismo de gelo e neve de nível provincial da China, o índice de desenvolvimento do setor de turismo de gelo e neve China · Heilongjiang mostrou que Heilongjiang é uma das províncias com a cultura mais abundante de gelo e neve e recursos naturais na China e que tem, atualmente, uma rica variedade de produtos de turismo de gelo e neve e a concentração relativamente alta dos principais destinos de turismo de gelo e neve, o que pode oferecer aos turistas uma experiência de vistas panorâmicas e entretenimento mais conveniente.

O relatório de dados turísticos de Heilongjiang explora principalmente a tendência do mercado do turismo de Heilongjiang na era pós-epidemia e fornece informações sobre as características de consumo dos turistas de Heilongjiang, o que pode oferecer uma base fortalecedora para a promoção do turismo de gelo e neve na província. Além disso, o relatório também revela que a recuperação do turismo da província já entrou em um novo estágio de desenvolvimento.

Este evento foi organizado em conjunto pelo Gabinete de Cultura e Turismo da província de Heilongjiang e pelo Serviço de Informações Econômicas da China (CEIS) da Xinhua News Agency.

Sabe-se que, no inverno deste ano, Heilongjiang lançou três grandes produtos temáticos de turismo de gelo e neve, 148 destinos de turismo de gelo e neve, cinco cidades de turismo de gelo e neve, seis linhas de turismo de gelo e neve e 15 destinos imperdíveis de gelo e neve, oferecendo aos turistas um banquete de viagens para curtir o gelo e a neve.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/325015.html

FONTE Xinhua Silk Road

