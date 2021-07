Xinhua Silk Road: Relatório do índice econômico e comercial China-Rússia (Harbin) (2021) divulgado oficialmente na quarta-feira.

Em 2020, o índice comercial China-Rússia manteve uma tendência estável e ficou em 194,06 pontos, conforme indicado pelo relatório.

De acordo com o relatório, a taxa de crescimento comercial China-Rússia foi classificada em primeiro lugar entre os principais parceiros comerciais da China. A China continuou sendo a principal parceira comercial da Rússia, enquanto a Rússia foi a 10ª maior parceira comercial da China. Apesar do impacto da COVID-19, os dois países aderiram ao princípio de benefícios mútuos e resultados de ganhos para as duas partes, mostrando forte resiliência na cooperação econômica e comercial.

Luan Zhicheng, vice-prefeito de Harbin, observou que Harbin utilizará a divulgação do índice econômico e comercial da China-Rússia como um elo para promover de forma abrangente a cooperação prática entre Harbin e o extremo oriente da Rússia de maneira a transformar Harbin em uma importante zona de cooperação entre a China e a Rússia e fazer uma maior contribuição para o desenvolvimento de um novo marco para a abertura e a cooperação.

O índice econômico e comercial China-Rússia demonstra quantitativamente o nível e a tendência do desenvolvimento econômico e comercial da China-Rússia de forma digital, disse Wu Xuejun, assistente do presidente do Serviço de Informação Econômica da China (CEIS).

O índice foi divulgado por três anos consecutivos desde a sua primeira divulgação em 2019, Wu mencionou, acrescentando que esse índice se tornou uma ferramenta importante para avaliar o desenvolvimento econômico e comercial da China-Rússia e foi altamente reconhecido por especialistas na área.

O CEIS, responsável pela pesquisa e desenvolvimento do índice econômico e comercial da China-Rússia, é uma das maiores organizações de serviços de informação econômica da China com a mais ampla gama de serviços e as mais abrangentes categorias de produtos. A organização utiliza quatro plataformas principais de serviços de informação, incluindo a plataforma nacional de informação financeira "Xinhua Finance", a plataforma de serviços de informação abrangente centrada no Cinturão e Rota "Xinhua Silk Road", a plataforma nacional de serviços de informação de crédito "Xinhua credit" e o "Xinhua Index".

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/322699.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1576006/image.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road