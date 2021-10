Xinhua Silk Road: resiliência e vitalidade destacadas para o setor financeiro da China apoiarem melhor a economia real no H2, especialistas

Os especialistas fizeram essas observações durante a 2021 Annual Conference of Financial Street Forum de 2021, realizada recentemente, declarando que o setor financeiro da China tem enfrentado tanto os choques externos decorrentes da possível mudança de políticas dos bancos centrais das economias desenvolvidas, como o U.S. Federal Reserve, quanto as preocupações internas causadas pela crise da dívida de algumas empresas.

Pan Gongsheng, vice-governador do banco central chinês e chefe da Administração Estatal de Câmbio, disse que em comparação com a última rodada do ciclo de aperto do U.S. Fed, a economia da China se mantém atualmente em melhor posição no atual ciclo econômico, o que significa que a economia nacional manteve seu ímpeto de recuperação, que cimentou a base para o mercado cambial da China se proteger contra choques externos.

Yi Gang, governador do banco central chinês, disse que a crise da dívida do Evergrande Group representa um caso individual de riscos de crise da dívida e um terço de seus cerca de 300 bilhões de dólares em dívidas são passivos financeiros com credores descentralizados e garantias, indicando riscos de contágio controláveis para o setor financeiro.

Desde o início do terceiro trimestre, o aumento dos riscos nacionais e estrangeiros e os desafios causaram mais pressão sobre a transformação da estrutura econômica da China e contra esse cenário tornou-se particularmente importante a melhor distribuição de recursos financeiros.

Xiao Yuanqi, vice-diretor da Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China (CBIRC), disse que o desenvolvimento de finanças inclusivas requer a otimização da precisão dos serviços financeiros, descobrindo e satisfazendo necessidades financeiras reais e fornecendo serviços financeiros que podem amortecer os impactos dos ciclos operacionais de negócios e receitas volatilidades.

Ao falar sobre seguros, Guo Shuqing, diretor da CBIRC, disse que, apesar de ser o segundo maior por rendimentos premium em todo o mundo, o setor de seguros da China ainda precisa melhorar sua densidade e profundidade e a pertinência e diversidade de cobertura de seguros também são insuficientes.

