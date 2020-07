Xinhua Silk Road: Šanghaj patří mezi 3 nejvýznamnější mezinárodní logistická centra

Tento index srovnává rozvoj mezinárodních logistických center ve městech, a to z hlediska podmínek v přístavu, logistických služeb i celkového prostředí a každý rok vyhlašuje deset nejvýznamnějších mezinárodních logistických center. V letošním roce mezi deset nejlepších logistických center patří Singapur, Londýn, Šanghaj, Hongkong, Dubaj, Rotterdam, Hamburk, Atény, New York (New Jersey) a Tokio.

Umístění jednotlivých logistických center v posledních letech naznačuje, že Singapur si udržel první místo, před Londýnem. Na třetí místo postoupila Šanghaj, díky výstavbě a zlepšení hardwarových i softwarových logistických technologií. Atény postoupily na osmé místo díky modernizaci silniční sítě a obchvatu.

Těžiště světové ekonomiky a mezinárodní logistiky se posouvá stále na východ, vzhledem k tomu, že ve srovnání s rokem 2019 celkem 11 asijských měst dosáhlo v tomto žebříčku zlepšení svého postavení, což představuje 61,11 % ze všech asijských logistických center, která byla do indexu zařazena.

Zejména šanghajský přístav zlepšuje své technické hardwarové vybavení a nabízí také průlomové softwarové technologie pro správu dodavatelských uzlů a služby v oblasti integrace logistických služeb. Navíc, v roce 2019 bylo v Šanghaji celkem 629 právních kanceláří, které se zabývají námořní logistikou. V tomto ohledu je Šanghaj na čtvrtém místě na světě. Kromě toho má v Šanghaji pobočku téměř polovina ze 100 nejvýznamnějších kontejnerových firem. Za poslední rok navíc objem pojišťovacích služeb v Šanghaji překročil vůbec poprvé objem pojišťovacích služeb v Hongkongu.

V souvislosti s pandemií COVID-19 index ukazuje, že kontejnerové zásilky se zbožím byly pandemií zasaženy více než lodě, které přepravují suroviny nebo dopravci, kteří přepravují volně ložený náklad.

Ve zprávě se rovněž uvádí, že kontejnerová doprava v Asii, a zejména pak ve východní Asii, se pomalu začíná vzpamatovávat.

Pandemie si vynutila digitální transformaci postupů a systémů pro výměnu dat v přístavech, což by, podle odhadů Mezinárodní asociace přístavů (International Association of Ports and Harbors - IAPH), mohlo pomoci zlepšit optimalizaci zásobování a podpořit růst obchodování do budoucna.

Rozvojový index Xinhua-Baltic International Shipping Centre Development Index poprvé, v roce 2014, sestavily Čínská služba pro hospodářské informace (CEIS - China Economic Information Service) při tiskové kanceláři vládní agentury Sin-chua (Xinhua News Agency) a organizace Baltic Exchange. Od prvního vydání se tento index těší stále větší důvěře doma i v zahraničí.

