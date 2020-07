Xinhua Silk Road : Shanghai se classe parmi les 3 premiers centres d'expédition internationaux

En évaluant le niveau de développement des villes abritant des centres d'expédition internationaux en fonction des conditions portuaires, des services d'expédition et de l'environnement général, l'indice présente les dix principaux centres d'expédition internationaux de cette année : Singapour, Londres, Shanghai, Hong Kong, Dubaï, Rotterdam, Hambourg, Athènes, New York-New Jersey et Tokyo.

Les classements au fil des années montrent que Singapour a conservé sa couronne, suivie de Londres, Shanghai se hissant en troisième place en renforçant les constructions de matériel et de logiciels d'expédition et Athènes grimpant en huitième place, stimulée par les développements de « la Ceinture et la Route ».

Le monde observe le déplacement du centre de gravité économique et du transport maritime international vers l'est, avec 11 villes asiatiques, 61,11 % des échantillons asiatiques évalués, en hausse dans le classement cette année par rapport à 2019.

Shanghai, en particulier, a vu l'amélioration des installations matérielles portuaires ainsi que des percées « soft power » des nœuds de chaîne d'approvisionnement et l'intégration de services d'expédition haut de gamme. Dans le même temps, le nombre de cabinets d'avocats maritimes partenaires à Shanghai a atteint 629 en 2019, en quatrième position dans le monde, tandis que près de la moitié des 100 premières entreprises de conteneurs mondiales ont établi des succursales dans la métropole. Entre-temps, l'échelle des entreprises d'assurance d'expédition maritime de Shanghai a dépassé pour la première fois Hong Kong, le centre d'assurance traditionnel.

Dans la lutte contre la propagation de COVID-19, le rapport de l'indice a dressé une thermocarte des expéditions indiquant que les expéditions de conteneurs étaient plus durement touchées par la pandémie que les pétroliers et les vraquiers.

Le rapport a souligné que le transport de conteneurs se rétablit en Asie, en particulier en Asie de l'Est.

La pandémie a forcé la transformation numérique des processus et des échanges de données dans les ports, ce qui améliorerait l'optimisation des docks et la promotion du commerce à l'avenir, ce qu'a prédit l'Association internationale des ports (IAPH).

L'Indice de développement des centres d'expédition internationaux Xinhua-Baltic a été lancé en 2014 par le China Economic Information Service (CEIS) de l'agence de presse Xinhua et de la Baltic Exchange, et a gagné en influence à l'international depuis sa création.

